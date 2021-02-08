Американские ученые заявили о быстром распространении британского штамма в США

Впервые обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса, которая считается более заразной, со стремительными темпами распространяется по Соединенным Штатам и уже к марту может стать доминирующей.

Как сообщается на сайте medRxiv, исследование провели 50 ученых из Аризонского и Калифорнийского университетов, компании Helix, исследовательского центра Scripps Research Institutе и других. Научные сотрудники заявляют, что в своей работе пытались выяснить динамику распространения британского штамма коронавируса в США.

В исследовании говорится, что новый вариант ковида был неоднократно ввезен на территорию США, самый ранний случай заражения зафиксирован в конце ноября. К январю он распространился как минимум в 30 штатах. При этом уже к марту он может стать преобладающим, что приведет к новому всплеску заболеваемости и смертности.

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