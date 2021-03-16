Почувствовал себя «Халком»: в детсаду Приморского района Петербурга отец сломал дверь

Почувствовал себя &#171;Халком&#187;: в детсаду Приморского района Петербурга отец сломал дверь
Отец одного из воспитанников вынес дверь детского сада. Фото: pixabay

Во вторник в Приморском районе на Новосибирской улице Петербурга около 18:00 в детском саду произошел неприятный случай. О подробностях инцидента написал один из очевидцев в паблике «Дорожный инспектор».

Отец одного из воспитанников пришел забирать ребенка из детсада № 17, там же выломал входную дверь.

Данных о пострадавших нет.

Для чего мужчина вынес входную дверь, также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в Петербурге хотят закрыть частный детский сад из-за антисанитарии, Роспотребнадзор намерен судиться с учреждением, в котором выявили ряд нарушений.

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