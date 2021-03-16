Директора гимназии в Петербурге оштрафовали из-за больных COVID-19 учеников

Директора гимназии в Петербурге оштрафовали из-за больных COVID-19 учеников
В гимназии №526 не работал дозатор с антисептиком для рук, не проветривались помещения. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Суд назначил административный штраф директору петербургской гимназии №526 Наталье Белаш за нарушение антиковидных мер. В учебном заведении пять учеников заболели коронавирусом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, случаи коронавируса выявили в гимназии в конце 2020 года. Суд посчитал, что это произошло по вине Белаш, которая допустила нарушения санитарно-эпидемиологических мер.

Так, в гимназии №526 не работал дозатор с антисептиком для рук, не проветривались помещения, а при составлении расписания звонков не учитывалась минимизация контактов.

Кроме того, в гимназии не проводили влажную уборку с применением дезинфекторов. На подоконниках и мебели нашли пыль, что говорит о некачественной уборке.

В итоге Московский районный суд оштрафовал директрису на 25 тысяч рублей. По ее словам, все нарушения были устранены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поликлинику в Приморском районе оштрафовали на 200 тысяч за нарушение санитарной безопасности.

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