Поликлинику в Приморском районе оштрафовали на 200 тысяч за нарушение санитарной безопасности

Поликлинику в Приморском районе оштрафовали на 200 тысяч за нарушение санитарной безопасности
Все нарушения в поликлинике уже устранили. Фото: pixabay

Приморский районный суд постановил оштрафовать «Консультативно-диагностическую поликлинику №1» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, сотрудники медицинского учреждения передавали биоматериалы в «красную» зону для пациентов с коронавирусом через общий холл. Кроме того, анализы на COVID-19 и регистрация пациентов осуществлялись в одном помещении. Также в поликлинике несвовременно проводилась генеральная уборка и кварцевание.

Представитель ответчика отметил, что все выявленные нарушения устранены и в связи с этим учреждение надеется на смягчение наказание. Суд учел все обстоятельства и назначил поликлинике штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приговорили к штрафу теневого банкира, который заработал 4 млн рублей на обналичивание 35 млн для другой фирмы.

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