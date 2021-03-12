Поликлинику в Приморском районе оштрафовали на 200 тысяч за нарушение санитарной безопасности

Приморский районный суд постановил оштрафовать «Консультативно-диагностическую поликлинику №1» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, сотрудники медицинского учреждения передавали биоматериалы в «красную» зону для пациентов с коронавирусом через общий холл. Кроме того, анализы на COVID-19 и регистрация пациентов осуществлялись в одном помещении. Также в поликлинике несвовременно проводилась генеральная уборка и кварцевание.

Представитель ответчика отметил, что все выявленные нарушения устранены и в связи с этим учреждение надеется на смягчение наказание. Суд учел все обстоятельства и назначил поликлинике штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приговорили к штрафу теневого банкира, который заработал 4 млн рублей на обналичивание 35 млн для другой фирмы.