В Петербурге оштрафовали теневого банкира, который вывел 35 млн рублей

Суд учел, что мужчина впервые предстал перед судом по обвинению в совершении преступления средней тяжести. Фото: Pixabay

Суд учел, что мужчина впервые предстал перед судом по обвинению в совершении преступления средней тяжести. Фото: Pixabay

Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Алексея Бармина, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности.

Согласно материалам дела, он обналичил 35 млн рублей, заработав при этом 4 млн. Суд постановил, что достаточным наказанием для правонарушителя будет штраф в размере 90 тысяч рублей.

В ходе разбирательства установлено, что в период с декабря 2015-го по июль 2016 года подсудимый учредил компанию МПО «Импульс», открыв банковский счет на данное юрлицо. После чего организация заключила договор с ОАО «НЦ ПЭ», которая перевела ей 34,7 млн рублей якобы за выполнение работ. Затем фигурант уголовного дела обналичил часть средств, а другую перевел на счета подконтрольный компаний — вся сумма в итоге была обналичена. Таким образом, преступник заработал на «комиссии» более 4 млн рублей.

Суд, вынося решение, учел, что Бармин впервые обвиняется в совершении правонарушения средней тяжести. Он также признал вину, раскаялся и перевел 150 тысяч рублей СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина пытался отсудить 500 тысяч рублей у петербургской библиотеки за отказ пустить его без маски.