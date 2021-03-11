Безмасочник пытался отсудить полмиллиона у библиотеки в Петербурге

В Петербурге суд отказал в удовлетворении иска местному жителю, которого не пустили в библиотеку без маски. Он хотел отсудить 500 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, осенью 2020 года петербуржец пришел в детскую библиотеку в Красногвардейском районе, чтобы распечатать бумаги. При этом у него не было защитной маски. Сотрудники библиотеки не пустили нарушителя масочного режима, но предложили дать бесплатные перчатки и защитную маску.

Мужчина настаивал, что тем самым сотрудники библиотеки причинили ему «нравственные страдания». Суд не согласился с петербуржцем и отказал в выплате компенсации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге запретили группы с блатной лирикой и тюремными стихами «ВКонтакте».