В Петербурге запретили группы с блатной лирикой и тюремными стихами «ВКонтакте»

Петродворцовый районный суд признал запрещенной информацию, размещенную в группах «ВКонтакте».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, правоохранители в ходе мониторинга соцсети «ВКонтакте» выявили открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами. Публикации группы могли вызвать у детей желание начать употреблять наркотики, курить сигареты и пить алкоголь. Кроме того, там содержались призывы к участию в совершении преступлений и азартным играм.

Было установлено, что группы причастны к общественному движению «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое признано на территории России экстремистским и запрещенным.

В итоге суд запретил четыре группы «ВКонтакте», два видео на YouTube и несколько сайтов на подобную тематику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто».