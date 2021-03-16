Пограничный патруль Украины требует от России объяснения причин нарушения воздушного пространства

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала якобы нарушение Российской Федерацией воздушного пространства в небе над Сумской областью, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Упоминается, что российский вертолет был в воздушном пространстве Украины недолго, затем развернулся и улетел обратно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Украина подготовила стратегию по «деоккупации» Крыма.