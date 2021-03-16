В России 2,7 млрд рублей направят на бесплатные лекарства для больных COVID-19

В России 2,7 млрд рублей направят на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Пациенты могут получить все необходимые препараты бесплатно только по рецепту лечащего врача. Фото: Pixabay

Российским регионам направят еще 2,7 млрд рублей на на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Бесплатными лекарствами будут обеспечены пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно под наблюдением медиков. Для профилактики ухудшения состояния больного и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Пациенты могут получить все необходимые препараты бесплатно только по рецепту лечащего врача.

Ранее на эти цели правительство РФ направило свыше 10,7 млрд рублей. Решение о выделении дополнительных средств на лекарства было одобрено 11 марта на заседании правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бесплатные лекарства от коронавируса получили 40 тысяч жителей Ленобласти.

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