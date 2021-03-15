Бесплатные лекарства от коронавируса получили 40 тысяч жителей Ленобласти

В Ленинградской области от коронавируса привились уже более 60 тысяч жителей. Кроме того, бесплатные лекарства от COVID-19 на дому к 15 марта получили 40 тысяч жителей Ленобласти

Как сообщает Online47, заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг заявил, что полностью вакцинацию завершили 27 тысяч жителей Ленобласти. Поэтому темпы распространения инфекции снижаются.

Сейчас в Ленобласти пациентами с коронавирусом заняты всего 58 COVID-мест с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Жители Ленобласти могут записаться на прививку на портале Госуслуг и по телефонам районных поликлиник.

Напомним, в Ленинградской области с 1 по 7 марта с гриппом и ОРВИ госпитализировали 49 человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Из них десять человек – взрослые, остальные пациенты – несовершеннолетние.