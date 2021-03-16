Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали у берегов Камчатки

У побережья Камчатки зафиксировали сейсмологическую активность. Магнитуда землетрясение достигла 6,7.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 337 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский, население которого составляет порядка 187 тысяч человек. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, залегал на глубине 57 километров.

В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами также пока не объявлялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции обрушились стены домов из-за землетрясения. Специалисты назвали прошедшую сейсмическую активность сильным афтершоком прошлого землетрясения.