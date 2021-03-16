Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time

Американский журнал Time впервые в своей истории поместил на обложку трансгендерного мужчину, им оказался канадский актер Эллиот Пейдж.

Обложку Time, которую выпустят в продажу в эту пятницу, опубликовали в официальном Twitter-аккаунте журнала. На обложку поместили фотографию актера в джинсах и свитере, поверх которой размещен заголовок: «Я полностью тот, кто я есть». Ниже подписано, что статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров.

Напомним, Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, объявил о смене пола в начале декабря прошлого года.

Первой женщиной-трансгендером, которую Time поместил на обложку, стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.

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