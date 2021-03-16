Российская женщина-космонавт стала прообразом новой куклы Барби

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина стала прообразом для создания новой куклы Barbie.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», новая Barbie-космонавт, выпущенная по образу россиянки, имеет два варианта костюмов: тренировочный комбинезон и космический скафандр. Кукла представлена в эксклюзивном единственном экземпляре и не будет продаваться.

В госкорпорации отметили, что Кикину выбрали в качестве прообраза, поскольку она вдохновила бренд Barbie своими талантами, успехами и личными качествами. А самая первая кукла Barbie-космонавт была выпущена еще в 1965 году, она была посвящена первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

К настоящему времени в космос летали три россиянки — Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах). Кикина была отобрана в отряд космонавтов в 2012 году, но на орбиту пока не летала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Корсаков станет первым российским космонавтом, полетевшим на Crew Dragon.