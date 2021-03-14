Корсаков станет первым российским космонавтом, полетевшим на Crew Dragon

Сергей Корсаков может отправиться на МКС в составе экипажа Crew Dragon. Фото: https://vk.com/id482318128

Сергей Корсаков может отправиться на МКС в составе экипажа Crew Dragon. Фото: https://vk.com/id482318128

Космонавт Сергей Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на МКС на американском корабле Crew Dragon.

Космонавта уже прошел необходимые мероприятия в NASA, которые нужны для изготовления космического снаряжения». Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что Роскосмос планирует выполнять полеты смешанными составами экипажей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мексиканском заливе приводнилась спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon. Без неприятностей не обошлось. Компания Space X Илона Маска завершила первый пилотируемый полет частной компании. В момент, когда экипаж начал покидать корабль, на поверхности капсулы обнаружили токсичное вещество.