Тина Тернер попрощалась с поклонниками после инсульта

Тина Тернер попрощалась с поклонниками после инсульта
Тина Тернер завершила музыкальную карьеру. Фото: скриншот Instagram

Американская певица Тина Тернер, которой в ноябре исполнился 81 год, попрощалась со своими фанатами в документальном фильме Sky News «Тина», который посвящен ее жизни.

Как сообщает The Sun, в ленте Тернер рассказывает о желании «войти в третью и последнюю главу своей жизни» и скрыться от внимания общественности. Сейчас певица сконцентрирована на борьбе за свою жизнь из-за онкологического заболевания и перенесенного инсульта.

Обладательница восьми премий «Грэмми» отметила, что также страдает посттравматическим стрессовым расстройством — она стала жертвой домашнего насилия в браке с первым мужем — музыкантом и продюсером Айком Тернером.

Фильм выйдет 28 марта на канале HBO Max. Зрителям расскажут о тяжелой молодости Тернер и ее непростых отношениях с матерью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премию «Грэмми» за лучшую песню года получила певица H.E.R.

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