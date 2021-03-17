Четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае, возбуждено дело

Четверо детей погибли при пожаре в жилом деревянном многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края. Открытое горение в здании ликвидировано.

Трагедия случилась в среду, 17 марта. Возгорание произошло в двухэтажном 18-квартирном доме. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:28 по местному времени (00:28 мск), к восьми утра пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщил ТАСС, в результате случившегося погибли четыре ребенка от 2 до 17 лет. Женщина 1965 год и 12-летний ребенок сумели выжить, их госпитализировали. С матерью погибших детей работают психологи.

Причиной пожара могла стать замкнувшая электропроводка. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку в отношении местных органов опеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели нашли тело пенсионерки после пожара в квартире в Купчино.