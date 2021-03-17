Двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова

Двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова
У мужчин изъяли оружие. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Красносельском районе Петербурга прогремела стрельба. Полицейские задержали двух подозреваемых с автоматами.

Инцидент произошел в субботу, 16 марта. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что у дома №82 по улице Маршала Казакова двое неизвестных устроили стрельбу, после чего направились в сторону залива.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие стражи порядка задержали на месте двух неработающих мужчин в возрасте 27 и 32 лет. У них изъяли охолощенный автомат (светозвуковой).

На месте обнаружили пули. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьер на Audi нарвался на уголовное дело после стрельбы из травмата на Дунайском.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб стрельба


 

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