ВТБ выставил на продажу бывшее здание головного офиса на Большой Морской за 250 млн рублей

Банк ВТБ выставил на торги четырехэтажный дом на Большой Морской, 29, литера А и Б, в котором долгое время располагался головной офис организации. Начальная цена лота — 252 млн рублей.

Общая площадь постройки немногим больше двух тысяч квадратных метров. Дом был построен в1830 году, однако не внесен в реестр памятников истории и культуры. Капитальный ремонт здания проводился в 2005 году, а в 2008 году заменили кровлю и водосточные системы. У дома также имеется прилегающая территория: 4 служебных бокса и парковка во внутреннем дворе на 15 машиномест.

Продажей объекта занимается открытая электронная аукционная площадка АО «Единая электронная торговая площадка». Торги назначены на 12 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель Twitter выставил на торги свою первую публикацию в социальной сети.