Задержан школьный психолог за развращение подростков в Петербурге

В Петербурге задержали 60-летнего педагога-психолога учебных заведений по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Мужчина дал признательные показания.

Во вторник, 16 марта, в отдел полиции обратился отец ученика одной из петербургских школ с заявлением о том, что психолог проявлял нездоровый интерес к его сыну. Также к правоохранителям обратился студент одного из городских вузов. Он рассказал, что педагог приставал к нему еще 10 лет назад. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщил 78.ru, подозреваемого в преступлениях задержали в Токсово. Он не женат, детей нет. Мужчина признался в содеянном.

В ходе обыска из квартиры задержанного изъяли оргтехнику и цифровые носители. Психолога поместили в изолятор.

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