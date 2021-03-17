«У нас все хорошо»: тушившие петербургский суд спасатели успокоили прохожих

&#171;У нас все хорошо&#187;: тушившие петербургский суд спасатели успокоили прохожих
Горожане заметили задымление. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

У задымленного здания Московского районного суда в Петербурге скопились машины МЧС. Горожан попросили не беспокоиться.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. К зданию суда прибыли не менее двух машин МЧС. Спасатели достали лестницу и раскрутили шланги.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, возгорания на участке нет. В МЧС проходят учения, задымление было создано искусственно.

«У нас все хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задымления на станции метро «Маяковская». Отмечалось, что в тоннеле вспыхнул кабель.

задымление новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

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