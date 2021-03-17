«У нас все хорошо»: тушившие петербургский суд спасатели успокоили прохожих

У задымленного здания Московского районного суда в Петербурге скопились машины МЧС. Горожан попросили не беспокоиться.
Об этом стало известно сегодня, 17 марта. К зданию суда прибыли не менее двух машин МЧС. Спасатели достали лестницу и раскрутили шланги.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, возгорания на участке нет. В МЧС проходят учения, задымление было создано искусственно.
«У нас все хорошо», — говорится в сообщении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задымления на станции метро «Маяковская». Отмечалось, что в тоннеле вспыхнул кабель.