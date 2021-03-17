«Аэрофлот» заявил о восстановлении международного рынка авиаперевозок не ранее 2024 года

Границы закрыли в марте 2020 года из-за начала пандемии. Фото: pixabay.com

Границы закрыли в марте 2020 года из-за начала пандемии. Фото: pixabay.com

При этом внутренний рынок может восстановиться уже в следующем году.

Генеральный директор компании Михаил Полубояринов рассказал, когда может восстановиться международный рынок авиаперевозок. Он предполагает, что это произойдет не ранее 2024 года. Об этом сообщает «Россия-24».

При этом Полубояринов заявил, что внутренний рынок восстановится в 2022 году. Он отмечает, что ситуация налаживается медленнее, чем ожидалось.

Напоминаем, что Россия постепенно открывает границы и самолеты начали летать в ряд стран, но не так часто, как раньше. Эти ограничения нужны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от коронавируса.