Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от коронавируса

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Греция признает российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

По его словам, теперь для въезда в страну туристам нужно быть вакцинированными, сдать отрицательный тест на выявление COVID-19 или иметь антитела к нему.

Как сообщили «РИА Новости», Теохарис подчеркнул, что Греция признает российский препарат раньше других стран Европейского союза.

Министр также подтвердил, что власти страны планируют с 14 мая открыть границу для российских туристов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов.