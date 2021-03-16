Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов

Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов
Греция планирует открыть границы в середине мая. Фото: unsplash

Власти Греции озвучили условия въезда в страну российских туристов. Планируется, что границы полностью откроют этой весной.

Как сообщает «Интерфакс», во вторник, 16 марта, директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что Греция открывает международное сообщение с другими странами и отменяет ограничение, согласно которому страна принимала всего 500 россиян в неделю. Это произойдет с 14 мая.

Эфтатиу отметил, что туристов будут пускать в страну при соблюдении одного из трех условий — при въезде нужно будет предъявить справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, либо быть вакцинированным от ковида.

Также сообщается, что все сотрудники греческой туротрасли пройдут вакцинацию от коронавируса до начала туристического сезона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция с 15 марта меняет правила въезда для туристов.

греция открытие границ туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тина Тернер попрощалась с поклонниками после инсульта
Европейские ковид-паспорта распространят на вакцину «Спутник V»
Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов
В Тамбовской области пятеро погибли из-за взрыва телевизора
Суд приговорил фигуранта дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО к условному сроку
Актер Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time
Роспотребнадзор: южноафриканский штамм коронавируса добрался до России
Японцы негативно отреагировали на развитие туризма на Курилах