Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов

Власти Греции озвучили условия въезда в страну российских туристов. Планируется, что границы полностью откроют этой весной.

Как сообщает «Интерфакс», во вторник, 16 марта, директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что Греция открывает международное сообщение с другими странами и отменяет ограничение, согласно которому страна принимала всего 500 россиян в неделю. Это произойдет с 14 мая.

Эфтатиу отметил, что туристов будут пускать в страну при соблюдении одного из трех условий — при въезде нужно будет предъявить справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, либо быть вакцинированным от ковида.

Также сообщается, что все сотрудники греческой туротрасли пройдут вакцинацию от коронавируса до начала туристического сезона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция с 15 марта меняет правила въезда для туристов.