Турция с 15 марта меняет правила въезда для туристов

Турция с 15 марта меняет правила въезда для туристов
Россияне летают в Турцию во время пандемии. Фото: pixabay.com

Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну. Об этом объявила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Теперь вместо бумажной анкеты по контролю за COVID-19 въезжающим необходимо будет заполнить электронную форму. Сделать это необходимо не менее чем за 72 часа до прилета в Турцию.

В аэропорту пассажиры должны будут предъявить документ в распечатанном виде или электронном формате на своем гаджете. Подчеркивается, что без заполненной анкеты на борт самолета допускать не будут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля.

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