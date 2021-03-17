Эксперт рассказал о запуске беспилотных машин в Петербурге

Беспилотные машины на дорогах Петербурга появятся в 2021 году. Фото: pixabay.com

Беспилотные машины на дорогах Петербурга появятся в 2021 году. Фото: pixabay.com

Он считает, что пока рано говорить, как их появление повлияет на дорожную ситуацию.

Генеральный директор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев поделился своим мнением о запуске беспилотных машин на дорогах Санкт-Петербурга. Он выразил его в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он отметил, что беспилотные автомобили появятся сразу в 13 регионах. Этот проект специалист назвал долгожданным и соответствующим сегодняшнему курсу развития транспорта. Пока что Бурцев не понимает, как их появление повлияет на дорожную ситуацию. Он допускает, что может снизиться количество аварий, так как многие из них случаются из-за человеческого фактора.

Бурцев добавил, что ощущается нехватка водителей, так что благодаря беспилотным машинам можно будет ее компенсировать. В России уже сейчас рассматривают создание беспилотных трамваев и другого высокоавтоматизированного общественного транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца 2021 года на дороги Петербурга выведут автомобили-беспилотники.