До конца 2021 года на дороги Петербурга выведут автомобили-беспилотники

На дорогах Москвы и Петербурга уже до конца этого года начнутся испытания бесплотных автомобилей. По планам Минтранса РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, тестирование начнется «в отдельных районах» двух столиц. Испытания будут проводиться на дорогах общего пользования в период 2021-2024 годов.

Напомним, план тестирования и ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без испытателя в салоне утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. При подготовке плана были учтены позиции МВД, Минфина, Минэкономразвития, Минюста, Минцифры, Минпромторга, МИД, МЧС, ФСО, ФСБ, Банка России и Росстандарта. Его также согласовали с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Российским союзом автостраховщиков (РСА), компаниями ОАО «Яндекс», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Сбербанк», ООО «УК Группа ГАЗ», ПАО «Газпром нефть».

Право испытывать беспилотные автомобили в России есть у МАДИ и «Яндекса». «Яндекс» уже тестирует несколько десятков таких машин с инженерами-испытателями на дорогах Москвы.