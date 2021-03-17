В Петербурге состоялась презентация «камня Цоя»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Объект привезли в город из Латвии с места гибели музыканты.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 марта, состоялась презентация проекта «Камень Цоя». Мероприятие приурочили к 40-летию Ленинградского рок-клуба. Корреспондент Gazeta.SPb побывал в выставочном зале музея городской скульптуры и стал одним из первых, кто увидел удивительный объект.

Звукорежиссер и соавтор группы «Кино» Андрей Тропилло представил общественности 100-килограммовый камень, привезенный из Латвии с места гибели музыканта. Он загорелся идей доставить объект довольно давно и наконец смог ее реализовать. Художник Олег Бурьян спроецировал арт объект в рамках биеннале. Ожидается, что «камень Цоя» будет установлен в сквере Виктора Цоя, появление которого пока что остается под вопросом.

На мероприятии в том числе обсудили трагический день, когда не стало Цоя.

«На самом деле он заснул, съехал в правый кювет и проехал по нему порядка 50 метров. Затем Цой наехал на камень правым колесом, от этого удара он проснулся и нажал на газ и вылетел на проезжую часть шоссе. В этот момент выехал автобус и произошло столкновение. Цой врезался в угловую часть автобуса – она самая жесткая»,

— рассказал Тропилло.

Он также заявил, что камень довольно долго пытались ввезти на территорию России. Объект успел побывать в нескольких странах, прежде чем прибыл в Петербург. Тропилло добавил, что сейчас на месте, где была авария, стоит столб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Любимова высказалась о претензиях наследников к фильму «Цой».