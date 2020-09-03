Любимова высказалась о претензиях наследников к фильму «Цой»

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала претензии к авторам фильма «Цой». По ее словам, никаких нарушений ведомство не обнаружило.

Как уточнила Любимова, ведомство было обязано выдать прокатное удостоверение для фильма, поскольку продюсеры подали все документы и необходимые материалы, а нарушений обнаружено не было, передает РИА Новости.

По словам Любимовой, в случае возникновения претензий к фильму со стороны наследников, все вопросы будут решаться в судебном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сын музыканта Виктора Цоя Александр Цой публично высказался о фильме «Цой», который снял режиссер Алексей Учитель. Он заявил, что уже не один год возражает по поводу содержания картины.

Александр Цой также отмечал, что был против этого фильма еще с момента создания сценария.