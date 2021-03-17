«Остров фортов» развивает транспортную доступность Кронштадта

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов встретился с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу. Они обсудили результаты, которых уже достигли в развитии территории Кронштадта.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Беглов назвал одной из важнейших задач проекта обеспечение транспортной доступности Кронштадта.

Северная столица заботится о развитии улично-дорожной сети Кронштадта, поэтому в бюджете Петербурга уже заложены расходы на разработку проекта.

Планируется строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории Цитадельского шоссе от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга, большой автомобильной парковки, пешеходной набережной от Морского портового комплекса до сквера «Инчхон».

Все работы, которые будут проводиться закроют прогнозируемые потребности района в части дорог с учетом ввода объектов «Острова фортов», уверен глава города.

Губернатор отметил, что благодаря проекту впервые в истории реставрируются кронштадтские форты.

При помощи проекта, который реализует АНО «Остров фортов», город получит новые музейные комплексы, гостиницу, экспозиционные и общественные пространства.

Общая площадь строительства составит 347 тысяч квадратных метров. Если же считать с учетом акватории, то территория кластера будет около 150 ГА. Там разместятся марина, лицей, две гостиницы, исторический парк, точки питания, детские площадки, филиал Военно-морского музея.

Завершение проекта ожидается к 2024-2025 годам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Кронштадте открыли музейно-исторический парк «Остров фортов».