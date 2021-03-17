Петербург старается угодить пожилым горожанам: из пансионатов «Опеки» в другие стационары

Пожилых петербуржцев переводят из "Опеки" в другие стационары. Фото: pixabay.com

Пожилых петербуржцев переводят из "Опеки" в другие стационары. Фото: pixabay.com

17 марта в Комитете по социальной политике Петербурга состоялась рабочая встреча.

Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, генеральный директор «УК «Опека ГРУПП» Алексей Маврин и депутат Законодательного Собрания Петербурга Елена Киселева обсудили перевод пожилых петербуржцев, которые находятся в пансионатах компании «Опека», в другие стационары.

На встрече эксперты обсудили причины сложившейся ситуации, которая связана с изменением законов.

Ржаненков заверил, что Петербург заинтересован в развитии государственных и негосударственных социальных учреждений.

Так как «Опека ГРУПП» решила сократить количество мест в пансионатах, то специалисты Комитета по социальной политике продолжают проводить консультации по вопросам перевода граждан в иные организации социального обслуживания Петербурга.

По данным компании, из более 300 человек, получающих социальные услуги в стационарной форме, решили переехать 231.

В настоящее время 21 человек уже находится в новом стационаре.

80 заявителей получили приглашения в конкретные учреждения, а 125 человек выбирают себе стационар.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что частный пансионат «Опека» собирается выселить более 600 пенсионеров.