Частный пансионат «Опека» собирается выселить более 600 пенсионеров

Петербургские пансионаты «Опека» и «Опека Комфорт» будут сокращать количество мест в своих учреждениях в связи с финансовыми проблемами.

Родственников попросили забрать домой или перевести в другие учреждения 620 пенсионеров. Семьи постояльцев написали коллективного обращение у городскому губернатору Александру Беглову. В письме указывалось, что проживающим в пансионатах постояльцам в среднем 83 года, среди них есть ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, передает «Фонтанка».

Основатель «Опеки» Алексей Маврин объяснил, что власти Петербурга изменили порядок финансирования поставщиков соцуслуг, из-за чего организации стали получать не компенсацию, а субсидию. В результате в прошлом году сеть «Опека» недополучила половину заявленной суммы затрат. Сеть рассчитывала на выплату в размере 3000 рублей за содержание одного постояльца в день, но из бюджета выплатили лишь 1050 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов дальнего следования.