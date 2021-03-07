В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов дальнего следования

Для пенсионеров передвижение на поезде более актуально, чем авиаперелеты. Фото: pixabay

Для пенсионеров передвижение на поезде более актуально, чем авиаперелеты. Фото: pixabay

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести новую льготу для российских пенсионеров, по которой они могли бы претендовать на два билета в год по сниженной цене на поезда дальнего следования.

Соответствующее обращение парламентарии направил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву. По словам депутата, на данный момент есть несколько категорий граждан, имеющих право на льготный проезд, однако эта мера не касается пенсионеров, в то время как многие из них посещают живущих вдали родственников и вынуждены тратить внушительные суммы на билеты.

Сухарев предлагает предоставить пожилым россиянам право на приобретение двух билетов на поезда дальнего следования с 50%-й скидкой в течение одного календарного года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготная ипотека будет распространяться и на строительство частного дома.