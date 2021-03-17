В Мурино арендодатель побил слабого квартиранта и не вернул залог

На севере Петербурга мужчина принимал квартиру у съезжающего с нее молодого человека. Арендодатель не стал выплачивать ему залог, а когда юноша стал добиваться своего, то бросился на него с кулаками, об этом рассказал «Мегаполис».

Отец избитого парня Дмитрий объяснил, что все произошло 17 марта на Охтинской аллее в Мурино.

По его словам, 33-летний арендодатель разозлился и начал хамить, когда подошло время возвращать задаток, уплаченный молодым человеком в момент заключения договора.

«Сказал, что никаких денег он не получит, нанес ему жестокие побои и выставил из квартиры, обвинив в порче имущества, которое он не совершал. Ребенок вызвал полицию, однако сотрудники так и не приехали. Б. в это время сел в свою машину и скрылся с места происшествия с угрозами и словами, что мой сын — никто, он ничего не докажет и что в полиции у него все куплено», — заключил отец юноши.

Отец парня рассказал, что у юноши подозрение на черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. После обследования в больнице парень пойдет в полицию и напишет заявление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.