Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -13 градусов

Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -13 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

Сегодня в Ленобласти будет облачная погода с прояснениями. Днем ожидается небольшой снег.

В четверг, 18 марта, температура воздуха в ночью местами опускалась до -10…-13 градусов, в дневное время потеплеет до +1. На дорогах местами гололедица.

Согласно прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС», возможен небольшой снег, ветер подует с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. В некоторых районах на дорогах образуется гололед. Атмосферное давление ночью не особенно изменится, днём будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе. Сохранится облачность, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя.

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