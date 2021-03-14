Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев на следующей неделе

На следующей неделе в Северной столице ожидается переменчивая погода. После потепления придут ночные заморозки и гололедица, однако затем в Петербург снова вернется тепло. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Атлантический циклон принесет новую волну влажного и хорошо прогретого воздуха. В ночное время суток столбики термометров покажут 0…+2 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +3… +5. Сохранится облачность, ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя.

В среду придет солнце, вернутся ночные заморозки и гололедица. В пятницу ночью похолодает до – 6…- 8 градусов, днем столбики термометров покажут 0…- 2 градуса. Днем в воскресенье потеплеет до +1…+3 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.