В воскресенье 14 марта петербуржцев ждет облачная и дождливая погода

В воскресенье 14 марта петербуржцев ждет облачная и дождливая погода
В ближайшие дни не стоит ждать существенных погодных изменений. Фото: pixabay

В воскресенье, 14 марта, жителей Северной столицы ждет стандартная весенняя погода: радость плюсовой температуры после внезапных весенних морозов омрачит дождь.

Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в последний день недели в Петербурге ожидаются +1 градус тепла, облачность и переменные осадки ночью, а днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Облачность и дожди сохранятся.

Ветер при этом будет умеренным и теплым — южным и юго-восточным со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление — пониженное, 747 мм ртутного столба. В течение дня понижение продолжится. Ожидаемый уровень осадков в течение дня составляет 1-3 мм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной оттепели стал теплый атмосферный фронт, пришедший в Петербург в пятницу, 12 марта.

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