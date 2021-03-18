Во Всеволожске закладчица хотела сбыть 1,5 кг наркотиков, но была задержана

Во Всеволожске закладчица хотела сбыть 1,5 кг наркотиков, но была задержана
Подозреваемая в наркосбыте задержана. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции подозревают жительницу Всеволожска в незаконном сбыте наркотических средств. В квартире предполагаемой закладчицы нашли полтора килограмма наркотиков.

Как сообщает региональное управление МВД, в рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали 29-летнюю женщину. По данным оперативников, наркотики продавались через интернет-магазин в даркнете, а задержанная выполняла роль закладчика.

В ее квартире на улице Добровольского были найдены два пакета. В одном из них было около килограмма синтетического наркотика, во втором — около 500 грамм. Содержимое направили на экспертизу. Также в квартире нашли упаковку и изъяли компьютер со смартфонами.

В ее квартире на улице Добровольского были найдены два пакета. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские поймали серийного домушника, проникавшего в квартиры в центре Петербурга.

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