Полицейские поймали серийного домушника, проникавшего в квартиры в центре Петербурга

Полицейские поймали серийного домушника, проникавшего в квартиры в центре Петербурга
Полиция раскрыла дело о квартирных кражах. Фото: pixabay

Петербургские сотрудники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж в Адмиралтейском районе.

Как сообщили в городском главке МВД, подозреваемый в серии краж был задержан днем 16 марта у дома №4 по 2-му Рабфаковскому переулку. Предполагаемым вором оказался 47-летний мужчина с несколькими судимостями за плечами. По данным правоохранителей, он причастен к нескольким квартирным кражам.

Мужчина совершал преступления в период с декабря прошлого года по февраль текущего года. Он проникал в квартиры в Адмиралтейском районе, откуда похищал валюты, технику и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гость избил до смерти хозяина квартиры в Петербурге и украл его телевизор.

домушник задержание новости СПб серия краж


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Светящиеся ногти и первый ребенок с антителами: что известно о COVID-19 в ...
Ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением ...
Во Всеволожске закладчица хотела сбыть 1,5 кг наркотиков, но была задержана
В Ленобласти молодой угонщик бросил похищенный ВАЗ после ДТП
Двое друзей стали фигурантами уголовного дела после стрельбы в Буферном ...
Рост заболеваемости на 243% и жертвы пандемии: новое о COVID-19 в ...
Врач предупредил о светящихся ногтях от лекарств против коронавируса
Крым обратится в ООН из-за водной блокады со стороны Украины