Полицейские поймали серийного домушника, проникавшего в квартиры в центре Петербурга

Петербургские сотрудники уголовного розыска раскрыли серию квартирных краж в Адмиралтейском районе.

Как сообщили в городском главке МВД, подозреваемый в серии краж был задержан днем 16 марта у дома №4 по 2-му Рабфаковскому переулку. Предполагаемым вором оказался 47-летний мужчина с несколькими судимостями за плечами. По данным правоохранителей, он причастен к нескольким квартирным кражам.

Мужчина совершал преступления в период с декабря прошлого года по февраль текущего года. Он проникал в квартиры в Адмиралтейском районе, откуда похищал валюты, технику и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гость избил до смерти хозяина квартиры в Петербурге и украл его телевизор.