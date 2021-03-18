Гость избил до смерти хозяина квартиры в Петербурге и украл его телевизор

В Петербурге нашли и задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому и скрылся из квартиры вместе с телевизором погибшего.

По сведениям главного управления МВД по городу и области, все произошло 15 марта в квартире на Дунайском проспекте. На месте преступления был найден труп 47-летнего мужчины, на теле которого были зафиксированы телесные повреждения.

Спустя два дня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартире на улице Олека Дундича. Им оказался безработный 31-летний мужчина. Правоохранители установили, что он был в гостях у погибшего и между ними развязалась драка. В результате подозреваемый избил знакомого, после чего схватил его телевизор и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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