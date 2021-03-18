«Ура, свобода»: петербуржец украсил свой автомобиль в честь развода

Прохожие не смогли пройти мимо украшенного авто. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Прохожие не смогли пройти мимо украшенного авто. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Петербурга прохожие заметили необычно украшенный автомобиль. Несложно догадаться, что его владелец совсем недавно пережил развод.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Кадрами такой находки очевидцы поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Машина была припаркована у одного из домов по проспекту Ударников. На авто, обвешанном шариками, красуются надписи: «Развелся», «Ура!!!», «Свобода».

«Кто-то украшает авто на свадьбу, кто-то на рождение ребенка, а кто-то вот», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга закрасят граффити почти на сотне домов.