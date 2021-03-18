В Петербурге задержали участника протестов, разыскиваемого Белоруссией за нападение на ОМОН

Стражи порядка доставили задержанного в отдел полиции и уведомили об этом инициатора розыска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стражи порядка доставили задержанного в отдел полиции и уведомили об этом инициатора розыска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге оперативники задержали гражданина Белоруссии, числившегося в международном розыске за нападение на омоновца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 41-летнего беларуса задержали у дома в поселке Металлострой. На родине ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Предположительно, мужчина оказал сопротивление двум омоновцам в Минской области во время протестов, когда пытался отбить от правоохранителей задержанного мужчину. Уголовное дело против него было возбуждено в августе прошлого года. Мужчине была избрана мера пресечения в виде ареста.

Петербургские стражи порядка доставили задержанного в отдел полиции и уведомили об этом инициатора розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская полиция задержала мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки.