Петербургская полиция задержала мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки

В Красносельском районе Петербурга задержали приезжего Средней Азии, находящегося в межгосударственном розыске. Мужчину искали за жестокие разборки с бизнесменом.

В среду, 17 марта, бойцы Росгвардии отправились в квартиру дома №78 по улице Маршала Казакова, где и проживал злоумышленник. Мужчину долгое время разыскивали за избиение битой владельца продуктового магазина.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти, нападавших было несколько, всех их задержали почти сразу. Но 25-летнему мужчине удалось сбежать и перебраться в Петербург. Здесь он подрабатывал на стройках, выполняя монтажные работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ж/д станции Рыбацкое задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске.