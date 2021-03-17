На ж/д станции Рыбацкое задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске

Женщину задержали на ж/д станции Рыбацкое. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Женщину задержали на ж/д станции Рыбацкое. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

На ж/д станции Рыбацкое в Петербурге задержали женщину, находящуюся в розыске за незаконный оборот наркотиков.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские выявили гражданку, находящаяся в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 33-летняя жительница Владикавказа с апреля прошлого года скрывается от правоохранителей за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ.

Она покинула родной город и в течении года скрывалась от страж порядка по Владикавказу, несмотря на запрет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково и на ж/д станции Тосно задержали мужчин, находящихся в федеральном розыске.