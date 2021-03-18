В Петербурге влюбленная парочка устроила ночь любви в кинотеатре ТРК «Южный полюс»

Петербуржцы, не стесняясь, самостоятельно брали себе попкорн и газировку. Фото: Instagram @kinograd.spb

Петербуржцы, не стесняясь, самостоятельно брали себе попкорн и газировку. Фото: Instagram @kinograd.spb

В ночь на 15 марта в закрытый кинотеатр торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс» на Пражской улице пробрались девушка и молодой человек, которые, похоже, решили устроить экстремальное романтическое свидание.

Парочка смело набирала в баре газировку и попкорн, а затем устроилась в одном из кинозалов. События развивались прямо-таки как по сценарию: кульминацией их свидания стала идея заняться любовью прямо среди зрительских кресел. Утром влюбленные нарушители чудом смогли скрыться от охранников и выйти из ТРК незамеченными.

О поступке петербуржцев рассказали представители кинотеатра «Киноград», опубликовав часть записей с видеокамер, естественно, запечатлевших нежданных посетителей. Однако наказывать молодых людей, похоже, не собираются — парочку разыскивают, чтобы подарить билеты в кино. «А что, так можно было?», — вопрошают ошеломленные комментаторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный пытался пробраться в музей-квартиру Иосифа Бродского на Литейном проспекте.