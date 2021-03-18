Напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест

Напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест
Суд продлил арест обвиняемому. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Октябрьский районный суд оставил под стражей петербуржца, которого обвиняют в нападении на сотрудников ДПС в ходе несанкционированного митинга.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии правоохранителей, 23 января мужчина участвовал в митинге и разбросал по проезжей части металлические ограждения. Это заметил сотрудник ГИБДД и пошел поднимать их. В этот момент петербуржец выбил ограду из рук полицейского и ударил его кулаком в лицо, после чего правоохранитель упал. Затем мужчина, убегая с места происшествия, ударил другого сотрудника ГИБДД.

Подсудимый признал вину и не стал возражать против продления меры пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 21 апреля. Добавим, что наказание по части 2 статьи 318 УК РФ, которую вменяют петербуржцу, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отменил штраф глухому петербуржцу, который якобы участвовал в митинге в поддержку Навального.

арест митинг нападение на полицейского новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В апреле в Петербурге начнется ремонт набережных и Литейного моста
На время ЕВРО-2020 на Крестовском острове могут ввести пропуска для ...
Напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест
Наводнений в Петербурге стало в два раза больше за последние 300 лет
Курс евро на 19 марта превысил 88 рублей
Суд Петербурга арестовал отца, обвиняемого в доведении до самоубийства ...
Петербуржцам предлагают перейти с «Подорожника» на «Тройку»
Арестован петербуржец, пытавшийся зарезать и застрелить родного брата