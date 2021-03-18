Напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест

Октябрьский районный суд оставил под стражей петербуржца, которого обвиняют в нападении на сотрудников ДПС в ходе несанкционированного митинга.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии правоохранителей, 23 января мужчина участвовал в митинге и разбросал по проезжей части металлические ограждения. Это заметил сотрудник ГИБДД и пошел поднимать их. В этот момент петербуржец выбил ограду из рук полицейского и ударил его кулаком в лицо, после чего правоохранитель упал. Затем мужчина, убегая с места происшествия, ударил другого сотрудника ГИБДД.

Подсудимый признал вину и не стал возражать против продления меры пресечения. Он будет находиться в СИЗО до 21 апреля. Добавим, что наказание по части 2 статьи 318 УК РФ, которую вменяют петербуржцу, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отменил штраф глухому петербуржцу, который якобы участвовал в митинге в поддержку Навального.