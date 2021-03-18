Смольный установил величину прожиточного минимума: он выше федерального

Минимум составил 11 910 рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, устанавливающий величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года. Согласно ему, жители Северной столицы нуждаются минимум в 11 910 рублей, чтобы выжить. Об этом сообщается на сайте Смольного сегодня, 18 марта.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет чуть больше 13 тысяч рублей, для детей – 11,6 тысяч, а для пенсионеров – 9,6 тысяч. Напоминаем, что прожиточный минимум в России равен 11,65 тысяч рублей, то есть в Петербурге он больше на 250 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курс евро на 19 марта превысил 88 рублей. При этом по данным Центробанка, за февраль реальный эффективный курс рубля с учетом инфляции снизился на 0,1% к валютам основных торговых партнеров РФ относительно января.