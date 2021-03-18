В ТЦ «Старая деревня» открыли пункт вакцинации от коронавируса

В ТЦ &#171;Старая деревня&#187; открыли пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Посетители торгового центра смогут сделать прививку без каких-либо проблем.

В торговом центре «Старая деревня» открыли новый пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 18 марта, рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пункт появился на третьем этаже торгового центра. Он будет работать ежедневно с 12 часов дня до семи часов вечера. При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Пропускная способность пункта составит 200 человек в сутки.

Напоминаем, что некоторые пункты в Петербурге не работают из-за нехватки препаратов. Губернатор Александр Беглов рассказал, что в скором времени ожидается поставка «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса. В общей сложности, в медицинских учреждениях города открыты свыше ста пунктов, где можно привиться от COVID-19.

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