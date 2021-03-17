В Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столицы временно закрыли четыре мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских торговых центрах.

Согласно информации комитета по здравоохранению, причиной закрытия является нехватка первого компонента препарата «Спутник V», который должен поступить в Петербург до конца текущей недели, передает телеканал «Санкт-Петербург» в среду, 17 марта. До новой поставки перестали работать прививочные пункты в торговых центрах «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Европолис» и «Маршал».

В общей сложности, в медицинских учреждениях города открыты свыше ста пунктов, где можно привиться от COVID-19. Также работают еще 4 мобильных пункта в торговых центрах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего в России на данный момент произвели около 10 миллионов доз «Спутника V».