В Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от коронавируса

В Северной столицы временно закрыли четыре мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских торговых центрах.
Согласно информации комитета по здравоохранению, причиной закрытия является нехватка первого компонента препарата «Спутник V», который должен поступить в Петербург до конца текущей недели, передает телеканал «Санкт-Петербург» в среду, 17 марта. До новой поставки перестали работать прививочные пункты в торговых центрах «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Европолис» и «Маршал».
В общей сложности, в медицинских учреждениях города открыты свыше ста пунктов, где можно привиться от COVID-19. Также работают еще 4 мобильных пункта в торговых центрах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всего в России на данный момент произвели около 10 миллионов доз «Спутника V».