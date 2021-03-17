Гинцбург: в России произвели около 10 млн доз вакцины «Спутник V»

Гинцбург: в России произвели около 10 млн доз вакцины &#171;Спутник V&#187;
В России произвели 10 млн доз вакцины "Спутник V". Фото: правительство Ленобласти

В России с момента начала производства вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V» выпустили около 10 миллионов доз препарата.

Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи, где была создана вакцина, Александр Гинцбург. По его словам, количестве произведенного вакционного препарата уже превышает порядка 10 миллионов доз, передает РИА Новости.

В Италии производители российского препарата могут достигнуть такого показателя к маю, добавил глава центра Гамалеи.

Гинцбург также рассказал, что этим летом центр планирует приступить к исследованию вакцины «Спутник V» на детях. Он уточнил, что для детей, в зависимости от их веса, придется уменьшать концентрацию и дозу препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейские ковид-паспорта распространят на вакцину «Спутник V».

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