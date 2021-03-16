Европейские ковид-паспорта распространят на вакцину «Спутник V»

Привитые российской вакциной «Спутник V» люди смогут получить европейский сертификат о вакцинации против коронавируса.

О распространении действия ковид-паспортов на «Спутник V» сообщает газета El Pais со ссылкой на проект сертификата. Благодаря такому документу, который будет выдаваться после вакцинации любым препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), люди смогут въезжать в страны ЕС, которые одобрили использование данной вакцины.

Также сертификаты смогут получить те, кто привился вакцинами, одобренными странами ЕС на национальном уровне, — они смогут посещать эти государства. В частности, речь идет о препарате «Спутник V», который сейчас используется в Венгрии и Словакии.

Сейчас проект ковид-паспорта находится на рассмотрении Еврокомиссии. Его могут утвердить уже в среду, 17 марта. Предполагается, что сертификат будут выдавать бесплатно как в бумажном, так и цифровом формате. Он будет составлен на двух языках — английском и языке выдавшего его государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ не приветствует введение паспортов вакцинации.